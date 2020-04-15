'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir' - Son Dakika

'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'

6 saat önce

TÜKETİCİYİ Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım için önceden ödenen ücretlerin, organizasyonun iptali halinde koşulsuz geri alınabileceğini, taksit ya da senet yapıldıysa, bunların ödenmesinden kaçınılabileceğini söyledi.

'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir', System.String[]

TÜKETİCİYİ Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım için önceden ödenen ücretlerin, organizasyonun iptali halinde koşulsuz geri alınabileceğini, taksit ya da senet yapıldıysa, bunların ödenmesinden kaçınılabileceğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi, virüsün yayılımını önlemek için Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak hareket ederek, önce özel işletmelerin tamamına yakınının kapatılmasına karar verdi, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Ayrıca düğün, konser, spor müsabakaları, şehirlerarası ve yurt dışı yolculuklar gibi faaliyetler de bir süreliğine yasaklandı. Okullarda ise eğitime ara verildi.

'ÖDEDİKLERİNİZİ GERİ ALABİLİRSİNİZ'

Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.

TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle hukukta 'mücbir sebep' kavramının devreye girdiğini hatırlatan Özçulcu, "Mücbir sebep deprem savaş, salgın gibi özellikler nedeniyle taraflardan birinin ya da ikisinin sözleşmenin gereğini yerine getirememesidir. Elinde olmadan yerine getirememe durumudur. Düğün gibi birçok kalabalık organizasyon yasaklandı. Bu tüketiciler ödediklerini tümüyle geri isteyecekleri gibi eğer senede ya da takside bağlanmışsa bunları ödemekten imtina edebilirler" dedi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ

İptallerin yanı sıra, taraflar eğer anlaşırsa sözleşmenin yükümlüklerini daha sonra anlaşılan bir zamanda gerçekleştirilmesi için yükümlülüklerin ertelenebileceğini de anlatan Özçulcu, bu yöntemin de her iki tarafın anlaşması halinde yeni bir sözleşmeyle güvence altına alınabileceğini ifade etti. Tarafların anlaşamaması halinde yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Özçulcu, "Tüketiciler önce il hakem heyetlerine hiçbir masraf ödemeksizin başvurmalıdır. Parasal sınır aşılırsa tüketici mahkemelerinin yolu açıktır. Yargı yolunda davalar oldukça kısa sürmektedir" diye konuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da plazma nakledilen hastanın koronavirüs testi negatife döndü
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Milli Piyango, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için BMW piyangosu düzenleyecek Milli Piyango, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için BMW piyangosu düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi         
13:18
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı         
13:15
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı         
13:14
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor         
13:10
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi         
13:04
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı         
13:01
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti         
12:38
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi         
12:37
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası         
12:35
Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
12:32
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu         
12:30
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor         
12:30
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Yerli solunum cihazında seri üretim başladı         
12:17
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım         
12:06
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor 100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor         
12:00
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı         
11:47
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak         
11:46
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi         
11:42
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 14:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]