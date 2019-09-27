Son Dakika Haberleri: İptal edilen ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete başladı
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İptal edilen ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete başladı

28 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince HDP'li yönetim döneminde iptal edilen ücretsiz anaokulu servisi hizmeti, görevlendirme yapılmasının ardından yeniden başladı.

İptal edilen ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete başladı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince HDP'li yönetim döneminde iptal edilen ücretsiz anaokulu servisi hizmeti, görevlendirme yapılmasının ardından yeniden başladı.

Yapılan görevlendirmenin ardından Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatıyla ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmete sunuldu.

Belediye Başkan Vekili Gözlet, yaptığı açıklamada, önceki yönetim tarafından iptal edilen ücretsiz anaokulu servis aracını hızla hizmete sunduklarını söyledi.

Kulp ilçesinde yaşayan anaokulu çağındaki bütün çocukların okula rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz servis hizmetini yeniden hayata geçirdiklerini dile getiren Gözlet, öğrencilerin görevli personel tarafından güvenli bir şekilde evden alınıp okula, okuldan alınıp evlerine bırakılacağını aktardı.

Gözlet, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Kulp Belediyesine bağlı ücretsiz hizmet sunulan servis araçlarında her gün 90 anaokulu öğrencisinin ulaşımı sağlanıyor.

Veliler bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu çalışmadan dolayı Kulp Belediyesine teşekkür etti.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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