İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi - Son Dakika

İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi

6 saat önce

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi programı korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi.

İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi, System.String[]

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi programı korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi.


Dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de tedbirleri arttıran korona virüs nedeniyle lise ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Okullarında hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gösterisinin iptal olmasına üzülen 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay, evinin banyosunda çektiği bir video ile Çanakkale'de şehit düşen askerleri andı. Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Mert, kameranın karşısına geçerek Karadeniz'e özgü tulum ile Çanakkale türküsünü seslendirdi. - RİZE

Çanakkale, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı         
12:39
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]