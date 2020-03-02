İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2) - Son Dakika

KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURLARI SEVİNCİ

ÇİN'de ortaya çıkan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etti ve Karadeniz'e yönelmeye başladı. Bölgede yaşanacak turizm hareketliliğinin, ekonomik kazanç olacağını ifade eden Karadenizli vatandaşlar, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, ancak virüse karşı da sıkı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Koronovirüsle ilgili Türkiye 'de resmi bir vakanın olmadığını, ancak komşu ülkelerde vaka sayılarının arttığını ifade eden Ceyhun Karamangil, "Virüs nedeniyle kruz gemilerinin Uzak Doğu turlarını iptal edip, Türkiye'ye yönelmeleri güzel bir gelişme. Karadeniz Bölgesi 'ndeki acentelerin birleşip, bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Ben daha önce bir kruz gemisinin, Karadeniz'e geldiğini görmedim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım" dedi.

'EKONOMİK ANLAMDA ÖNEMLİ BİR GELİŞME'

Bu gelişmenin turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Murat Ayyıldız ise sağlık noktasında endişeleri olduğunu anlattı. Ayyıldız, "Eğer bu virüsten kaynaklı sağlık sorunları artarsa, bu iç sorun haline gelir. Türkiye'ye gelen turistler, ülkelerine döner ve sonra sıkıntılarla biz uğraşırız. Eğer tedbirler alınırsa, kruz gemilerinin Karadeniz'e gelmesi çok iyi olur. Hem tanıtım noktasında hem de ekonomik anlamda önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Dev gemilerin Türkiye'ye gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Aslan Özyılmaz da turizm hareketliliğiyle önemli bir ekonomik kazancın olacağını dile getirdi.