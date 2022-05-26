İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı - Son Dakika
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İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı

26.05.2022 22:08
İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı

Isparta'da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta'da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında kanadına ip takılan ebabil kuşu vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Yaralı kuş Isparta Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alındı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpte asılı kalan ebabil kurtarıldı - Son Dakika
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