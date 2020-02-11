İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü

6 saat önce

OSMANİYE'de yanında kaldığı kızının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Durdane Coşkun (76), olay yerinde hayatını kaybetti.

İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü, System.String[]

OSMANİYE'de yanında kaldığı kızının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Durdane Coşkun (76), olay yerinde hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Siteleri'ndeki Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan kızı Gülnaz Dengiz'in yanında kalan alzheimer hastası Durdane Coşkun, sabah saatlerinde balkona çıktı. Coşkun, ipe asılı olan halıları içeri almak istedi. Ancak dengesini kaybedip, 8'inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberi alıp gelen yakınları fenalık geçirdi. Acılı aile üyelerine, sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durdane Coşkun'un cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


Değerli Taş, Menderes, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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