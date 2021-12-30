Üye Girişi
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular - Son Dakika

İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular

30.12.2021 10:05

İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular Mezarlıktaki ağaca kendini iple asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde hayata döndürüldü Denizli'de mezarlığa giderek yüksek bir ağaca bağladığı iple kendini asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular

Mezarlıktaki ağaca kendini iple asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde hayata döndürüldü

DENİZLİ - Denizli'de mezarlığa giderek yüksek bir ağaca bağladığı iple kendini asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Kendini boşluğa bırakan şahsı havada tutan ve daha sonra yardım isteyerek ipi kesen güvenlikçi, yaptığı kalp masasıyla onu hayata tutundurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 37 yaşındaki Mustafa Ç., İlbade Mezarlığı'na giderek yüksek bir ağaca bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini boşluğa bıraktı. Bu esnada mezarlıkta devriye atan Güvenlikçi Yasin Tatık, Mustafa Ç.'nin ağaçta intihara teşebbüs ettiğini görerek hızlıca olay yerine koştu. Ayaklarından yakaladığı Mustafa Ç.'yi havaya kaldırarak nefes almasını sağlayan güvenlikçi, ardından bağırıp yardım istedi. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden yardım çığlıklarını o esnada yoldan geçen bir minibüs şoförü ile bölgede yaşayan Abdülkadir Uludağ duydu.

Hızlı bir şekilde duvarın üzerinden atlayan 2 kişi, ağacın üzerine çıkarak Mustafa Ç.'nin asılı olduğu ipi kesti. Kalbinin durduğunu fark eden güvenlikçi Yasin Tatık, hızlı bir şekilde Mustafa Ç.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yardım eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, güvenlikçinin kalp masajı yaparak hayata geri döndürdüğü Mustafa Ç.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"İpini keserek indirdik"

Bağırma sesi üzerine olay yerine gelerek güvenlikçiye yardım eden Abdülkadir Uludağ, "Bağırma sesi duydum. Benim evde zaten karşıda, koştum direk. Adamın kendini astığını gördüm. İpini keserek indirdik. Ardından 112'yi aradım. Polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Durumunu tam bilmiyorum ama kalp masajı falan yaptık. Güvenlikçi zaten koşarak geldi. Güvenlikçinin koşmasıyla biz de geldik. Bir komşum daha vardı, hep beraber indirdik" dedi.

İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular

YORUMLAR
500

Abdülkadir Uludağ, Merkezefendi, Denizli, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular - Son Dakika


Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor         
10:16
Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı         
10:09
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement