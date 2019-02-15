ipuçları, çözüm önerileri

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39 dakika önce
Ballı fındık, markalaşmayı net bir örnek üzerinden dile getirerek ülkemizde üretilen ürünlerin katma değer yaratan markalara nasıl dönüştürülebileceği anlatıyor.
Ballı fındık, markalaşmayı net bir örnek üzerinden dile getirerek ülkemizde üretilen ürünlerin katma değer yaratan markalara nasıl dönüştürülebileceği anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:45
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