İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak! - Son Dakika

İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak!

23.03.2021 16:19
İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak!, System.String[]

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun alt markası olarak 2019 yılında piyasaya sürülen İQOO kısa zamanda büyük yol aldı. Şirket, 25 Mart 2021'de İQOO Z3 adlı akıllı telefonu piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak cihazın birçok özelliği GeekBench'de ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi Vivo'nun alt markası olarak ön plana çıkan iQOO markası, 2019 yılında bu zamana kadar büyük bir yol katetti. iQOO markası Vivo'nun alt markası olmaktan çıkmak istediğini ve kendi müşterilerine özel akıllı cihazlar üretmek istediğini açıkladı.

iQOO genel prensibi, kullanıcıları için bütçe dostu ve üstün özellikli akıllı telefonları üreterek, diğer Çinli markalarla boy ölçüşecek noktaya gelmektir. Şirket, iQOO Z3 adlı yeni bir akıllı telefonu, 25 Mart 2021'de Çin'de piyasaya sürüleceğine dair bir görseller yayınlandı.

İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak!

Bu görsellerden yola çıkarak cihazın V2073A model numaralı iQOO Z3 olduğu ve bu cihazın GeekBench'te görüldüğü bildirildi. GeekBench yapılan testlerde akıllı telefonun, tek çekirdekli testte 688 puan ve çok çekirdekli testte 1988 puan aldığı açıklandı.

Dahası, GeekBench listeleri, akıllı telefonun 8GB RAM ile eşleştiğini ve Android 11 alt yapısı ile çalışacağı doğruladı. Derinlemesine incelemeden sonra, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemciye ve Adreno 620 GPU ile güçlendirildiği bildirildi.

Akıllı telefonda ayrıca, 5G bağlantı hızına sahip olacağı açıklandı. Son zamanlarda, V2073A model numaralı iQOO Z3 akıllı telefonun Google Play Console'da görüldü.

Google Play Console ayrıca yeni iQOO akıllı telefonun bir Snapdragon 765G tarafından desteklendiğini söylüyor. İQOO Z3, 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe ve 480 ppi'ye sahip bir ekrana sahip olacak. iQOO Z3 akıllı telefon ekran yenileme hızı olarak, 144Hz desteleyeceği söyleniyor. Cihaz'ın 8GB RAM kapasitesinin yanında 6 GB RAM sahip modelleride mevcut olacak.

Ayrıca, 55W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına avantaj sağlarken, cihazın 3C sertifikasyonada sahip olacağı bildirildi. Görsellerde belirtilene göre, iQOO Z3 akıllı teelfon LCD ekran teknolojisine sahip olacak.

Cihaz ayrıca Çin'deki JD.com'da listelenmiştir. iQOO Z3 akıllı telefonun arka birincil kamerası 48MP Sony görüntü sensörüne sahip olacağı açıklandı. Ekranın ön tarafından iyi bir kamera olduğu bildirildi ancak ön kamera özelliği açıklanmadı.

İQOO Z3'ün geri kalan özellikleri hala bilinmemektedir. Resmi lansmanından önce cihaz hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.

İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak!

Çin Halk Cumhuriyeti, Akıllı Telefon, Android, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 2 gün için uyardı: Etkili olacak soğuk hava koronavirüsten daha tehlikeli Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 2 gün için uyardı: Etkili olacak soğuk hava koronavirüsten daha tehlikeli         
14:39
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei