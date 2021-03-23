İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak! - Son Dakika

Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi Vivo'nun alt markası olarak ön plana çıkan iQOO markası, 2019 yılında bu zamana kadar büyük bir yol katetti. iQOO markası Vivo'nun alt markası olmaktan çıkmak istediğini ve kendi müşterilerine özel akıllı cihazlar üretmek istediğini açıkladı.

iQOO genel prensibi, kullanıcıları için bütçe dostu ve üstün özellikli akıllı telefonları üreterek, diğer Çinli markalarla boy ölçüşecek noktaya gelmektir. Şirket, iQOO Z3 adlı yeni bir akıllı telefonu, 25 Mart 2021'de Çin'de piyasaya sürüleceğine dair bir görseller yayınlandı.

İQOO Z3 Akıllı Telefon, 8GB RAM ve Android 11 Sahip Olacak!

Bu görsellerden yola çıkarak cihazın V2073A model numaralı iQOO Z3 olduğu ve bu cihazın GeekBench'te görüldüğü bildirildi. GeekBench yapılan testlerde akıllı telefonun, tek çekirdekli testte 688 puan ve çok çekirdekli testte 1988 puan aldığı açıklandı.

Dahası, GeekBench listeleri, akıllı telefonun 8GB RAM ile eşleştiğini ve Android 11 alt yapısı ile çalışacağı doğruladı. Derinlemesine incelemeden sonra, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 765G işlemciye ve Adreno 620 GPU ile güçlendirildiği bildirildi.

Akıllı telefonda ayrıca, 5G bağlantı hızına sahip olacağı açıklandı. Son zamanlarda, V2073A model numaralı iQOO Z3 akıllı telefonun Google Play Console'da görüldü.

Google Play Console ayrıca yeni iQOO akıllı telefonun bir Snapdragon 765G tarafından desteklendiğini söylüyor. İQOO Z3, 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe ve 480 ppi'ye sahip bir ekrana sahip olacak. iQOO Z3 akıllı telefon ekran yenileme hızı olarak, 144Hz desteleyeceği söyleniyor. Cihaz'ın 8GB RAM kapasitesinin yanında 6 GB RAM sahip modelleride mevcut olacak.

Ayrıca, 55W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına avantaj sağlarken, cihazın 3C sertifikasyonada sahip olacağı bildirildi. Görsellerde belirtilene göre, iQOO Z3 akıllı teelfon LCD ekran teknolojisine sahip olacak.

Cihaz ayrıca Çin'deki JD.com'da listelenmiştir. iQOO Z3 akıllı telefonun arka birincil kamerası 48MP Sony görüntü sensörüne sahip olacağı açıklandı. Ekranın ön tarafından iyi bir kamera olduğu bildirildi ancak ön kamera özelliği açıklanmadı.

İQOO Z3'ün geri kalan özellikleri hala bilinmemektedir. Resmi lansmanından önce cihaz hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.