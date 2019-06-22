Son Dakika Haberleri: Irak 2019'un ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Irak 2019'un ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti

1 saat önce

Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.

Irak 2019'un ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti, System.String[]
Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.
Irak'ta hükümete bağlı İstatistik Kurumunun yayınladığı verilere göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 408 milyon 585 bin varil ham petrolü farklı bölgelerdeki kuyulardan çıkardı.
Kamuoyu ile paylaşılan veride üretilen petrolün 357 milyon 800 bin varilinin ihraç edildiği, her bir varilin de ortalama 60 dolardan uluslararası piyasada satışa sunulduğu kaydedildi.
Irak'ın güney, orta ve kuzey kesimlerinde yer alan zengin petrol sahalarından çıkarılan günlük 4 milyon varilin üzerindeki ham petrol, gemi, tanker ve boru hatları ile dünya pazarına ihraç ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Irak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Karadeniz'de suyun ısısı aniden yükseldi! Uzmanlardan açıklama geldi 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 16:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak 2019'un ilk çeyreğinde 357 milyon varil petrol ihraç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]