Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek - Son Dakika
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Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek

06.04.2022 15:41
Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek

Irak hükümeti, yerel piyasada emtia fiyatlarında görülen artış nedeniyle 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalat kapısının açık tutulacağını duyurdu.

Irak hükümeti, yerel piyasada emtia fiyatlarında görülen artış nedeniyle 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalat kapısının açık tutulacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"Ticaret Bakanlığının, 3 milyon tonu aşmamak kaydıyla buğday mahsulü ithal etmesine, gıda, inşaat ve ilaç malzemelerinin gümrük vergilerini düşürmesine izin verildi." diyen Mecid, gıda ürünlerinin ithalatıyla alakalı yürürlükteki kararların 3 ay süreyle iptal edildiğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce sebze fiyatlarında yaşanan artış Iraklıların tepkisine neden olmuş, hükümete "krizi kontrol altına almak için duruma müdahale etmesi" çağrıları yapılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Irak, yerel ürünlerin bolluğu nedeniyle sebze mahsullerinin ithalatını yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek - Son Dakika


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