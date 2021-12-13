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Irak: "3 bin 500'den fazla vatandaşımızı Belarus'tan tahliye ettik" - Son Dakika

Irak: "3 bin 500'den fazla vatandaşımızı Belarus'tan tahliye ettik"

13.12.2021 21:38
Irak: "3 bin 500'den fazla vatandaşımızı Belarus'tan tahliye ettik"

Irak, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ve Belarus'ta mahsur kalan 3 bin 556 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Irak, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ve Belarus'ta mahsur kalan 3 bin 556 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Irak, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla girmek için Belarus'a giden ve Polonya sınırında mahsur kalarak geri dönmek isteyen vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, Irak Havayolları'na ait uçakların Belarus'a yaptığı toplam 9 uçuşta 3 bin 556 Iraklı kaçak göçmeni Belarus'tan tahliye ettiğini aktardı. Ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen Irak vatandaşlarının tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Sahhaf, pasaportlarını kaybeden 389 Irak vatandaşı için yeni pasaportun çıkarıldığını açıkladı.

GÖÇMEN KRİZİ

Polonya, doğusundaki Belarus sınırında geçtiğimiz yaz ayından bu yana yasa dışı göçmen sorunu ile mücadele ediyor. Çoğunluğu Irak, Suriye ve Yemen'den olmak üzere binlerce kişi Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere geçmek için uçakla Belarus'a, oradan da otobüslerle Polonya sınırına gelmişti. AB üyesi Polonya kaçak geçişleri önlemek için sınıra dikenli tel örmüş, sayıları 20 bini bulan sınır koruma, asker ve polisi de sınır bölgesine yığmıştı. 2 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 3 aylığına OHAL ilan edilmiş, OHAL'in sona erdiği 1 Aralık tarihinde ise Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle 1 Mart 2022 tarihine kadar söz konusu yerleşim yerlerine giriş-çıkışları gazeteciler dahil izne tabi tutmuştu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak: 3 bin 500'den fazla vatandaşımızı Belarus'tan tahliye ettik

Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Belarus, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak: '3 bin 500'den fazla vatandaşımızı Belarus'tan tahliye ettik' - Son Dakika


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