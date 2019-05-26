Son Dakika Haberleri: Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

2 saat önce

– Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi, System.String[]
Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
Yerel medya, Irak mahkemesinin 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme yetkilisinin, "Kevin Gonu, Leonard Lopez ve Salim Mashou, Suriye topraklarında gözaltına alınmış ve 9 Fransız vatandaşı ile beraber Şubat ayında Irak yetkililerine teslim edilmiştir" dediği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:56 Kaynak: DHA
Irak, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı Theresa May'in Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin Olası Yeni Lider Adayları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]