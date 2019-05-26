Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi
2 saat önce
– Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:56 Kaynak: DHA
– Irak
mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.
Yerel medya, Irak mahkemesinin 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme yetkilisinin, "Kevin Gonu, Leonard Lopez ve Salim Mashou, Suriye
topraklarında gözaltına alınmış ve 9 Fransız vatandaşı ile beraber Şubat ayında Irak yetkililerine teslim edilmiştir" dediği belirtildi.
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