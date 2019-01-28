Son Dakika Haberleri: Irak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler Birimi Kerkük'e Girmeye Başladı

Irak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler Birimi Kerkük'e Girmeye Başladı

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi Kerkük'e girmeye başladı.

Irak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler Birimi Kerkük'e Girmeye Başladı, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi Kerkük'e girmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, "Kerkük kent merkezinin güvenliğini sağlayacak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi kente girmeye başladı." ifadesini kullandı.

Özel Kuvvetler biriminin çok sayıda askeri ve lojistik malzemeyi de beraberinde getirdiğini aktaran Saidi, "Kente giriş yapan birimler, Terörle Mücadele Polis Gücü birimlerinin mevcut karargahlarına yerleşecek." şeklinde konuştu.

Saidi, Özel Kuvvetler biriminin şubat ayının sonlarına doğru kentin güvenliğini tam olarak sağlamaya başlayacağını söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından 23 Ocak tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla Kerkük'te güvenliği sağlama görevini 61'inci Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.


Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Polis, Irak, Kerkük, Güncel
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