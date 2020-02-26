Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu - Son Dakika

Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, korona virüsünün yayıldığı 7 ülkedeki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına vize verme işlemlerini askıya almaya çağırdı.

Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, korona virüsünün yayıldığı 7 ülkedeki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına vize verme işlemlerini askıya almaya çağırdı.


Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, ölümcül korona virüsünün yayıldığı Çin, İran, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur'daki büyükelçiliklerinden söz konusu ülkelerin vatandaşlarına giriş vizesi vermemesine dair talimat verildiğini söyledi.


Sahhaf açıklamasında, kararın Sağlık Bakanlığının uyguladığı sağlık kontrollerinden geçmek şartıyla Irak vatandaşları ve diğer yabancı ülke vatandaşlarını kapsamadığını belirtti. - ERBİL

Singapur, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:53:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak, 7 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]