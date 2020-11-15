Irak 70 milyar dolar borçlu - Son Dakika

Irak'ın toplam iç ve dış borcunun 70 milyar dolar olduğu bildirildi.

Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Heytem Cuburi, yaptığı açıklamada, "Irak'ın toplam borcu 70 milyar dolar." dedi.

Cuburi, bunun 24 milyar dolarının dış borç, 46 milyar dolarının da iç borç olduğunu aktardı.

Hükümetin 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenebilmesi için hazırladığı Mali Açık ve Borç Yasası, 12 Kasım'da Meclis'te kabul edilmişti.

Bu yasaya göre hükümet, Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alarak memur maaşlarını ödeyebilecek.