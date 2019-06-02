Irak 9'uncu Fransız vatandaşını da idama mahkûm etti
58 dakika önce
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan bir Fransız vatandaşı daha idama çarptırıldı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan bir Fransız vatandaşı daha idama çarptırıldı. Irak mahkemesi bugüne kadar toplam 9 DEAŞ üyesi Fransız'ın idamına karar verdi.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 13 Fransız vatandaşının davası devam ediyor. Fransa
'nın itirazlarına rağmen bugüne kadar tutuklulardan 8'ine idam cezası verilirken, bugün hakim karşısına çıkan 32 yaşındaki Fazil Tahir de aynı cezaya çarptırıldı. Davası görülen bir diğer Fransız ise serbest bırakıldı. Bağdat
Ceza Mahkemesinde görülen davada alınan son kararlarla birlikte idam cezası verilen Fransız sayısı 9'a çıktı.
Fransız vatandaşı sanıklar, Şubat ayında Suriye
'den teslim alınmıştı. - BAĞDAT
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