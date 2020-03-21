Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor

6 saat önce

Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor Korona virüsü önlemleri çerçevesinde geçişlerin durma noktasına geldiği Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor

MARDİN - Korona virüsü önlemleri çerçevesinde geçişlerin durma noktasına geldiği Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda geçişlerin büyük sağlık tedbirleri altında yapılması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Habur Sınır Kapısı'ndaki aksamalar ipek yoluna da yansıdı. Çevre il ve ilçelerden gelen ve Irak'a gitmek isteyen tır ve kamyonlar Nusaybin ilçe çıkışında bulunan sanayi sitesi kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından durduruldu. Tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle araç kuyruğu kilometrelerce uzarken küçük araçların geçişine ise izin verildiği görüldü.

Irak'a gitmelerine izin verilmeyen bazı sürücüler tır parkları ve tesislerde konaklarken bazı sürücüler ise ipek yolu üzerinde araçlarında beklemeye devam ediyor.

Irak'a gidecek araçların geçişine izin verilmiyor

Habur Sınır Kapısı, Nusaybin, Irak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:46 Kaynak: İHA

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