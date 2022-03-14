Irak'a gidecek bulaşık makinesine gizlenen 6 bin 890 adet ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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Irak'a gidecek bulaşık makinesine gizlenen 6 bin 890 adet ilaç ele geçirildi

14.03.2022 13:27
Irak'a gidecek bulaşık makinesine gizlenen 6 bin 890 adet ilaç ele geçirildi

ANKARA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Irak'a gönderilmek üzere bulaşık makinesi içerisine gizlenmiş, astım tedavisinde kullanılan 6 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

ANKARA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Irak'a gönderilmek üzere bulaşık makinesi içerisine gizlenmiş, astım tedavisinde kullanılan 6 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ilaç ecza depolarından hastaneler ile eczanelere, buradan da doktorlar tarafından yazılmış reçete karşılığı hastalara satışı yapılan, bunun dışında toplu satışa izin verilmeyen ilaçların yetkisiz kişilerce dağıtımının yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Altındağ ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evdeki bulaşık makinesi içerisine gizlenmiş astım tedavisinde kullanılan 6 bin 890 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlaçların bulaşık makinesi ile birlikte Irak'a gönderileceği belirlendi. Gözaltına alınan I.H.S. hakkında, 'kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' ve '1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na muhalefet etme suçlarından soruşturma başlatıldı. I.H.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen R.I.I.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Irak'a gidecek bulaşık makinesine gizlenen 6 bin 890 adet ilaç ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Astım, Irak, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Irak'a gidecek bulaşık makinesine gizlenen 6 bin 890 adet ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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