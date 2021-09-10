Irak'a götürülmek istenen 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç AŞTİ'de ele geçirildi - Son Dakika

Irak'a götürülmek istenen 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç AŞTİ'de ele geçirildi

Irak'a kaçak yollarla tıbbi ilaç götüreceği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli, 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç ve 105 ilaç kutusu ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yakalandı.

Irak'a kaçak yollarla tıbbi ilaç götüreceği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli, 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç ve 105 ilaç kutusu ile Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin AŞTİ'den Irak'a kaçak tıbbi ilaç götüreceğini belirledi. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin valizinin içinde 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç ve 105 tıbbi ilaç kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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