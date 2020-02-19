Irak'a iade edilen tarihi eserler - Son Dakika

Irak'a iade edilen tarihi eserler
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Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:34 Kaynak: AA
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.
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