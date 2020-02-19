Irak'a iade edilen tarihi eserler - Son Dakika
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Irak'a iade edilen tarihi eserler

7 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum (İngiliz Müzesi)'den iade edilen tarihi eserleri, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen törenle Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir el-Hamdani'ye devretti.

Irak'a iade edilen tarihi eserler

İngiltere, Londra, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:39 Kaynak: AA
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