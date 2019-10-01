Son Dakika Haberleri: Irak'a narenciye ihracatı durdu
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Irak'a narenciye ihracatı durdu

1 saat önce

Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Adana'nın Yüreğir ilçesinde üreticiler ihracatın durması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Irak'a narenciye ihracatı durdu, System.String[]

Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Adana'nın Yüreğir ilçesinde üreticiler ihracatın durması nedeniyle zor günler yaşıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracatın durduğunu, üreticinin zor durumda kaldığını söyledi.


Narenciye üreticileriyle bir araya gelen Doğan, Türkiye narenciye üretiminin üçte birinin Adana tarafından karşılandığını belirterek, "Her yıl turunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından bahçelerde meyveler kontrol edilerek tam yetişmiş ve belirli olgunluğa eriştiğinde kesim tarihi belirlenir. Bu yıl mandalinanın kesim tarihi de 25 Eylül olarak açıklandı. Üreticilerimiz ve tüccarlarımız, narenciye kesimlerine başladı. Bu mandalina cinsi genellikle Irak tarafından yapraklı ve yeşil istenmektedir" dedi.


Her yıl tüccarlar tarafından bu ürünlerin bahçelerden yeşil ve yapraklı olarak kesilip kasalara, kasalardan da tırlara yüklenerek doğrudan Irak pazarına gönderildiğini ifade eden Doğan, "Ama maalesef bu yıl Türkiye sınırındaki gümrük kapılarında Türk yetkililer tarafından yeşil ve yapraklı kesildiği için mandalina ihracatına izin verilmemektedir" diye konuştu.


Narenciye yüklü tırın sınır kapılarından geri döndüğünü vurgulayan Doğan, "Irak pazarı şu an ürünlerimizi yeşil ve yapraklı istemektedir. Neden Irak tarafında sıkıntı yok da sadece bizim burada sıkıntı var? Bu sıkıntının tespit edilip acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bu mallar Irak pazarına girmeli. Çünkü Irak bizden malı yeşil ve yapraklı istiyor. Eğer Irak bizden bu malı yeşil ve yapraklı istemeseydi o zaman ortada bir sıkıntı yok demektir ama şu anda bizden talep ve istekleri belli" dedi.


100 tır sınır kapısında bekletiliyor


Sorunun acil olarak çözülmesi gerektiğini dile getiren Başkan Doğan, "Ürünlerimiz bir an önce Irak pazarına girmeli. En azından 90-100 tır orada beklemekte ve bunlar da Irak pazarına girmeyince iç pazara yönelmeye başlıyorlar. İç pazarda da fiyatlar düşünce paketleme tesislerinin lehine oluyor. Çünkü bu ürünün kesiminden sararmaya kadarki süreçte bir maliyeti var. O maliyetle Irak pazarına yansıyacağı için aslında çiftçilerimizden daha ucuza ürün alacaktır. Bunun önüne geçilmesi için Bakanlığımızın bir an evvel harekete geçip çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir, Adana, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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