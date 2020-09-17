Irak, AB'den para aklama ve terörü finanse eden listeden çıkarılmasını istedi

Irak, Avrupa Birliği'nden (AB) para aklama ve terörü finanse eden ülkeler listesinden çıkarılmasını istediği bildirildi.

AB'nin Brüksel'deki Avrupa Birliği Komiserliği'nde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ülkesinin para aklama ve terörü finanse eden ülkeler listesinden çıkarılmasını istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin insani yardımı ve korona virüsü ile mücadelesi konusunda Irak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Hüseyin'in görüşmede ülkesinin topraklarının bir çekişme sahnesine izin vermeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Irak'ın para aklama ve terörü finansa eden ülkeler listesinden çıkarılmasını isteyen Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, AB'deki ilgili makamlardan Iraklı teknik heyetleriyle diyalog başlatmasını istedi.

Ülkesinin bölgede bir istikrar unsuru olması için gösterdiği çabaların desteklenmesini isteyen Hüseyin, AB yetkilileriyle Irak'ta gelecek yıl yapılması beklenen erken seçimlere değindiği bildirildi. - ERBİL