Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor - Son Dakika

Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor

6 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, dün ABD uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssü bombalaması nedeniyle ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.

Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, dün ABD uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssü bombalaması nedeniyle ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.


Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Haşdi Şabi güçlerine ait üssü bombalamasının uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilerek, ABD Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi. Açıklamada Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ı savunmakta aktif bir rol oynadığına dikkat çekilerek, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kahramanca rol üstlenen Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda hareket etmektedir" denildi.


Irak'ın egemen bir ülke olduğu ve iç güvenliğin öncelikler arasında olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak toprakları, bir savaş sahası veya komşu ülkelere saldırma amacıyla kullanılmayacak. Saldırıyla ilgili ABD'nin Bağdat Büyükelçisi çağrılacak" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada ayrıca ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonda yer alan Avrupalı ortaklarla koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğiyle ilgili ortak bir tavır sergilemek için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.


Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda ölü sayısının 28'e yükseldiği, yaralı sayısının 51 olduğu bildirilmişti. - ERBİL

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son Dakika Haberleri
06:15 Rusya kökenli kripto para battı, kayıp milyonlarca dolar nerede? - Son Dakika Haber
06:05 HTŞ ve Türkiye destekli muhalif Suriye Milli Ordusu İdlib'de birlikte savaşmak için uzlaştı - Son Dakika Haber
05:36 Zeytinburnu'nda dokuma fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika Haber
04:55 Somali'deki saldırıyı üstlenen Eş Şebap örgütü "onlarca kişiyi öldürdüğü için" özür diledi - Son Dakika Haber
04:48 Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın çıktı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika Haber
01:03 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 06:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]