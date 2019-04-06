Irak ABD'den Altı F-16 Savaş Uçağı Aldı
22 dakika önce
Irak Savunma Bakanlığı, ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.
Irak
Savunma Bakanlığı, ABD
'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den alınan uçakların Bağdat
'taki Beled Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, uçakların Irak ve ABD arasındaki anlaşma kapsamında ülkeye getirildiği kaydedildi.
Irak ve ABD arasında 2011'de 36 F-16 savaş uçağı alımı konusunda anlaşma yapmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:39 Kaynak: AA
Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
ABD'li Üst Düzey Yetkili: Guaido'nun Tutuklanması Maduro'nun Son Hatası Olacak