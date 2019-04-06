Son Dakika Haberleri: Irak ABD'den Altı F-16 Savaş Uçağı Aldı

Irak ABD'den Altı F-16 Savaş Uçağı Aldı

22 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.

Irak ABD'den Altı F-16 Savaş Uçağı Aldı, System.String[]
Irak Savunma Bakanlığı, ABD'den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den alınan uçakların Bağdat'taki Beled Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, uçakların Irak ve ABD arasındaki anlaşma kapsamında ülkeye getirildiği kaydedildi.

Irak ve ABD arasında 2011'de 36 F-16 savaş uçağı alımı konusunda anlaşma yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:39 Kaynak: AA

Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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