Irak, ABD'den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak, ABD'den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi - Son Dakika Dünya

Irak, ABD'den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini görüşmek ve gözlemlemek üzere bir delegasyon gönderilmesini istedi.

Irak, ABD'den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini görüşmek ve gözlemlemek üzere bir delegasyon gönderilmesini istedi.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdülmehdi'nin dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Başbakan Abdülmehdi'nin görüşmede Pompeo'dan, Erbil ve El Anbar'daki füzeli saldırılarda dahil olmak üzere Irak'ın egemenliğini ihlal eden bütün operasyonları reddettiğini belirterek, Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönünde almış olduğu kararın uygulanması konularını görüşmek üzere temsilci gönderilmesini istediği bildirildi.

Öte yandan görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı'nca daha önce yayınlanan açıklamada, Bakan Pompeo'nun İran tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadığı ve "Bölgedeki Amerikan ve Irak halkının yanı sıra ortak çıkarlarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dediği belirtilmiş, Abdülmehdi'nin askerlerin çekilmesi ile ilgili talebinden bahsedilmemişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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