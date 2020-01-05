Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Son Dakika

Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

6 saat önce

Irak, Bağdat'ta düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.

Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti, System.String[]

Irak, Bağdat'ta düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.


Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan ABD saldırısına ilişkin, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ne şikayette bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, BM'nin Iraklı askeri yöneticilere karşı düzenlenen suikast ve saldırıların kınaması istendiği ifade edilirken, saldırının ABD güçlerinin ülkedeki varlık şartlarına aykırı olduğu ve Irak'ın egemenliğine karşı çok tehlikeli bir ihlal oluşturduğu belirtildi. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:21 Kaynak: İHA
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