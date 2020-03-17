Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti - Son Dakika
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Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

6 saat önce

Irak yönetimi, ABD'nin ülkedeki Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti, System.String[]

Irak yönetimi, ABD'nin ülkedeki Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığının ABD saldırılarına ilişkin BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne birer şikayet mektubu gönderdiğini belirtti.

Ülkedeki yabancı güçlerin Irak askerlerini eğitme, silahlandırma ve danışmanlık hizmeti verme görevi bulunduğunu kaydeden Sahhaf, "Mektupta, Irak topraklarında hükümetin onayı olmadan herhangi bir saldırı ya da askeri hareketliliğin provokasyon olduğunu belirttik." ifadelerine yer verdi.

Saldırıların yasal dayanağı yok

Sahhaf ayrıca ABD'nin bu saldırılarının "sorumsuzluk" olduğunu ve yasal dayanağının bulunmadığını kaydetti.

ABD'ye ait uçaklar 13 Mart'ta Irak'ın Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerinde İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen grup da hedef alınmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu saldırının ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.


Ketaib Hizbullah ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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