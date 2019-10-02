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Irak'aki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti

21 dakika önce

Irak devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak'aki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Irak devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.


Hükümetin kamu hizmeti konusundaki yetersizliğini ve işsizliği protesto etmek amacı ile başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler ülkenin güneyindeki Zikar, Babil, Divaniye ve Basra kentlerine sıçradı. Zikar kentinde protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 2 gösterici hayatını kaybederken 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Protestocuların valilik binasını ateşe verdiği belirtilirken güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi ve biber gazı kullandığı bildirildi.


Babil kentinde de vatandaşlar valilik binası önünde toplandı. Polisin protestocuların attığı taşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmesi sonrası protestocular dağıldı. Divaniye kentinde ise protestocular valilik binasını basmaya çalışması sonucu iki taraf arasında çatıma çıktı.


Geçen yıl en şiddetli protesto gösterilerinin sahne olduğu Basra'da yüzlerce kişi hükümet aleyhine sloganlar attı. Gösterilerin patlak verdiği başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce protestocu da güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Protestocular bunun üzerine Hellani Meydanı'nda yöneldi. Başkentin güneyinde yer alan Matar Caddesi'nde de bir araya gelen yüzlerce protestocu lastik yakarak yolları kapattı. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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