Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi - Son Dakika Dünya

Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

6 saat önce

Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı

Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.


Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı.

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Hükümet, Twitter, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:27 
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