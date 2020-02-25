Son Dakika › Dünya › Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi - Son Dakika Dünya
Irak: Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi
6 saat önce
Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.
Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:27
Son Dakika Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü Japonya'da korona virüsü nedeniyle ligler ertelendi Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi