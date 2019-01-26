Son Dakika Haberleri: Irak Anbar İl Meclisi'nden "Abd Askerleri" Açıklaması

Irak Anbar İl Meclisi'nden "Abd Askerleri" Açıklaması

36 dakika önce

- Irak Anbar İl Meclisi'nden "ABD askerleri" açıklamasıBAĞDAT - ABD askerlerinin Irak'ın Anbar kentine bağlı Felluce bölgesinde görülmesiyle ilgili Anbar İl Meclisi'nden açıklama yapıldı.

- Irak Anbar İl Meclisi'nden "ABD askerleri" açıklaması

BAĞDAT - ABD askerlerinin Irak'ın Anbar kentine bağlı Felluce bölgesinde görülmesiyle ilgili Anbar İl Meclisi'nden açıklama yapıldı.
Anbar İl Meclisi üyelerinden Taha Abdulgani, Felluce kentindeki ABD askerlerinin Anbar Ortak Operasyonular Komutanlığından izin aldıklarını söyledi.
Görgü tanıkları ABD askeri araçlarının, kentteki Risale, Şüheda, Cübeyil ve Nizal bölgelerini gezdiklerini söyledi. ABD askerlerinin kentte gezmesinin federal hükümete bağlı bir konu olduğunu belirten Abdulgani, meclisinin bu konuya müdahale etmeye hakkı olmadığını ileri sürdü.
DEAŞ'ın 2014 yılının başında işgal ettiği Felluce kenti 2003'teki ABD işgaline tepki gösteren ilk kent olmuştu. ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararı ardından Irak bazı bölgelerinde ABD askeri hareketliği gözlenmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Anbar, Irak, Güncel
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