Irak Arap Dünyasına Açılımını "Bağdat Kitap Fuarı" ile Sürdürüyor

Irak'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı'nda "onur konuğu" Suudi Arabistan olurken diğer Arap ülkelerinden de çok sayıda yayınevi fuarda yer aldı.

HAYDAR KARAALP - Irak'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı'nda "onur konuğu" Suudi Arabistan olurken diğer Arap ülkelerinden de çok sayıda yayınevi fuarda yer aldı.



Bağdat Kitap Fuarı'nın bu seneki görünümü, Irak yönetiminin İran'ın abası altından çıkarak Arap ülkelerine yakınlaşmak istediği tezini güçlendiriyor.



Fuarın "Kurtuluş ve zaferde olduğu gibi yeniden imar ve kalkınmaya da azimliyiz" sloganıyla düzenlenmesi de dikkati çekiyor.



Irak yönetimi, bu sloganla bölgedeki Arap ülkelerine sadece siyasi değil, ekonomik ve ticari olarak iş birliği öneriyor ve destek olunması mesajını iletiyor.



Onur konuğu Suudi Arabistan



Irak'ın başkentinde 7 Şubat'ta açılan fuara 23 ülkeden yaklaşık 650 yayınevi katılıyor.



Fuarın bu seneki "onur konuğu ülkesi" Suudi Arabistan. Uzun yıllardır Suudi Arabistan'dan Bağdat'taki fuara katılım olmuyordu.



Fuar alanının önemli bir bölümünün Suudi Arabistan'a ayrılması dikkatlerden kaçmıyor. Alana girdikten sonra birkaç metre ilerleyince Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve babası Abdullah bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Muhammed Bin Selman'ın dev posterleriyle Suudi Arabistan bayrakları beliriyor.



AA muhabirine konuşan Suudi Arabistan Yayıncılar Cemiyeti Başkanı Ahmed Fehed el-Hamdan, "Suudi Arabistan'ın fuara bu çapta katılımı ve Iraklı okuyucuların buna ilgisi iki ülke ilişkilerinin çok iyi ve güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.



Fuar kapsamında Irak ve Suudi Arabistan'dan aydınların bir araya gelerek yayıncılık alanında iş birliği yolları aradığını belirten Hamdan, "Suudi Arabistan'ın katılımı, Iraklı kardeşlerimize sevgi ve barış mesajı veriyor." diye konuştu.



"Fuara katılmamız buzları eritecek"



Iraklıların Suudi Arabistan halkına karşı sevgisini burada bir kez daha gördüklerini dile getiren Hamdan, "Bu fuara katılmamız iki ülke arasındaki buzların erimesine katkı sunacak. Bu fuar, aynı zamanda Irak'ın Arap dünyasına açılma çabasını gösteriyor ve bu yönetimin Arap camiasına siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve medya alanında kuvvetle geri dönmek istediği mesajını taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hamdan, "onur konuğu" oldukları 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı'na Suudi Arabistan'dan 15 yayınevi ve yaklaşık 5 bin kitapla katıldıklarını, iki ülke ilişkilerinin kültürel alanda da geliştirilmesi için sempozyumlar ve Bağdatlı ziyaretçiler için şiir dinletisi ve müzik etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Fuarı ziyaret eden Iraklılardan Heytem Hadi de Suudi Arabistan gibi ülkelere fuarda geniş yer ayrılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hadi, "Arap soydaşlarımızla böyle kültürel bir alanda bir araya gelmeyeli uzun yıllar oldu." dedi.



"Iraklılar kitap okumaya susamış"



Fuarda Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt, Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye ve diğer Arap ülkelerinden de çok sayıda yayınevi yer alıyor.



Kuveyt'ten Tekvin Kütüphanesi çalışanı Halid Şevki, ilk kez yer aldıkları fuara Kuveyt'ten 6 yayınevinin katıldığını söyledi.



"Fuarın ilk saatlerinden beri kitaplara yoğun ilgi var. Iraklılar kitap okumaya susamış." diyen Şevki, gelecek yıl da burada olacaklarını ifade etti.



"Yeniden evimize döndük"



Bağdat'ta düzenlenen önceki fuarlara da katıldığını aktaran Mısırlı Eymen Rifayi ise bu yıl ülkesinden 120 yayınevinin Iraklılarla buluştuğunu söyledi.



Suriye standından sorumlu Şamlı Beyan Rifaa ise, "Toplumsal ve kültürel yakınlığımızdan dolayı Bağdat'a gelip fuara katıldık. Bu ikinci katılımımız. İlk olarak 2001 yılında burada düzenlenen fuara katılmıştık. Yeniden evimize döndüğümüzü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Lübnan'dan da Kuzey Lübnan Yayınevi Başkanı Nasır Rahhum, fuara Arap ülkelerinden katılımın büyük olduğuna dikkati çekerek, "Suudi Arabistan'ın bu yıl onur konuğu olarak katılımı da fuara ilgiyi artırdı. Kitabın siyasetle ilgisi yok. Kitabın kimliği, siyaseti, dini ve mezhebi olmaz." diye konuştu.



Bağdat'taki kitap fuarında Türkiye'yle ilgili yayınlara da rastlanıyor. Özellikle Ertuğrul Gazi, 2.Abdülhamit ve Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili kitaplar raflarda dikkati çekiyor.





46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı, 18 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer'den, Yürekleri Yakan Paylaşım

Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak