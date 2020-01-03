Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var - Son Dakika

Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var

6 saat önce

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Irak: Bağdat Havalimanı'ndaki füzeli saldırıda yaralananlar var, System.String[]

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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