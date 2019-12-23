Irak Bağımsız Seçim Komiserliğinde görev yapacak 7 yargıç belirlendi - Son Dakika
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Irak Bağımsız Seçim Komiserliğinde görev yapacak 7 yargıç belirlendi

6 saat önce

Irak'ta sokağın talebi doğrultusunda bir süre önce partili üyelerin işine son verildiği Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde görev yapacak 7 bağımsız yargıç belirlendi.

Irak'ta sokağın talebi doğrultusunda bir süre önce partili üyelerin işine son verildiği Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde görev yapacak 7 bağımsız yargıç belirlendi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üye seçimi, Bağdat'taki Irak Federal Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Kura yoluyla gerçekleştirilen üye seçimi sonucu Iraklı yargıçlar Abbas Farhan Hasan, Celil Adnan Halaf, Amir Musa Muhammed, Feyyad Hüseyin Yasin ve Ali Reşit asil üye, İnam Yasin Muhammed ve Fettah Muhammed Yasin ise müsteşar üye oldu.

Toplam 9 üyeli Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin diğer 2 üyesinin ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından belirleneceği kaydedildi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde sıklıkla dile getirilen "daha adil ve şeffaf bir seçim için seçim komiserliği üyelerinin siyasi parti mensuplarından değil bağımsız isimler ve yargıçlardan oluşması" yönündeki talepler üzerine, Irak Meclisi 5 Aralık'ta yeni Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yasasını oy birliğiyle kabul etmişti. Yeni yasa gereği Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde görev yapan partili üyelerin işine son verilmişti.

Mecliste kabul edilen yasada, seçim komiserliği üyelerinin bağımsız yargıçlardan oluşacağı ifade edilmişti.

Irak Bağımsız Seçim Komiserliğinde görev yapacak 7 yargıç belirlendi

Ali Reşit, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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