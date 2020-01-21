Irak Başbakanı, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika

Irak Başbakanı, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanı, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı kınadı, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadı.


Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan füzeli saldırıyı kınayarak, Irak topraklarında yabancı misyonları hedef alan saldırıyı suç olarak nitelendirdi. Açıklamada, Abdülmehdi'nin saldırının faillerini yakalamak için acilen soruşturma yapılması talimatı verdiği aktarıldı.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 Katyuşa füzesinin düşmesi soncu maddi hasar meydana geldiği, can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.


ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken, son aylarda Irak topraklarındaki ABD üsleri ve büyükelçilik binasını hedef alan saldırıların artması dikkat çekti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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