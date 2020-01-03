Irak Başbakanı, ABD'nin saldırısını sert dille kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı, ABD'nin saldırısını sert dille kınadı - Son Dakika

Irak Başbakanı, ABD'nin saldırısını sert dille kınadı

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesini, ülkesine karşı bir saldırı olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı, ABD'nin saldırısını sert dille kınadı, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesini, ülkesine karşı bir saldırı olarak nitelendirdi.


Irak'taki baskılar nedeniyle görevinden istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.


Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi Irak'a karşı bir saldırı olarak nitelendirildi. Olayın sert bir dille kınandığı açıklamada, "Her iki şehit, terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferde büyük semboller olmuştur. Irak'ta resmi bir makam sahibi olan Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in suikasta uğraması Irak'ın egemenliğine açık bir ihlaldir. Bu olay Irak, bölge ve dünya için yıkıcı bir savaşa yol açacak" denildi. Saldırının, görevi sadece Irak ordusunu eğitmek olan ABD askerlerinin bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, "Irak'ın resmi tutumunu sergilemek ve ülkenin egemenliğini korumak için Anayasa'nın 58. Maddesi uyarınca Irak Meclisi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirsek" ifadeleri kullanıldı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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