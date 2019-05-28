Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile İran'ı ziyaret edecek
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Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile İran'ı ziyaret edecek

2 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele almak için yakında ABD ve İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile İran'ı ziyaret edecek, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele almak için yakında ABD ve İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Yetkililerle görüşerek bölgedeki durumu ele almak ve yaşanan krizi etkisiz hale getirmek için önümüzdeki günlerde Washington ve Tahran'ı ziyaret edeceğim." dedi.
İran'a uygulanan ambargonun sonuçlarından kaçınmak için Irak'ın uzlaşı yönünde hareket ettiğini belirten Abdulmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasının "uzlaşı" içerdiğini, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Bağdat'a düzenlediği son ziyaretinde de durumun netleştiğini dile getirdi.
Abdulmehdi, ABD Başkanı'nın "uzlaşı içeren açıklaması" ile neyi kastettiğini zikretmezken Trump, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Şinzo Abe ile İran konusunu da ele aldıklarını belirterek, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, cumartesi günü Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmişti. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede "savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenler ele alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:46 Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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