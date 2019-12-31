Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı - Son Dakika

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı

12 saat önce

Kasım ayında istifasını sunan Irak Başbakanı Adil Abdulmedi, ABD'nin İran destekli Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısını kınadı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı, System.String[]

Kasım ayında istifasını sunan Irak Başbakanı Adil Abdulmedi, ABD'nin İran destekli Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısını kınadı.


Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmedi, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, ABD'nin Irak silahlı kuvvetlerine yönelik saldırısının tehlikeli sonuçlar doğuracak kabul edilemez kötü bir saldırı olarak nitelendirdi" ifadeleri kullanıldı.


Irak Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise "Hava saldırıları Irak'ı, DEAŞ'a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyonla yapılan işbirliğini yeniden değerlendirmek zorunda bıraktı" denildi.


Irak Dışişleri Bakanlığı ise ABD uçaklarının Haşdi Şabi'yi vurması nedeniyle ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, hava saldırılarının "İran'ı caydırmayı hedef aldıklarını" ifade etmişti. - BAĞDAT

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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