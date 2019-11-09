Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere "müebbet hapis" uyarısı
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere 'müebbet hapis' uyarısı

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere "müebbet hapis" uyarısı

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam edin ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı.

Gösterilerde "terör ve suç eylemlerinin" yaşandığının açık bir şekilde gözler önünde olduğunu belirten Abdulmehdi, Irak halkı ve emniyet güçleri hedef alınarak devletin prestijine zarar verilmeye çalışıldığını belirtti.

Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin öldürülmesinin herhangi bir açıklamasının olmayacağına işaret eden Abdulmehdi, bu tür eylemlerin demokrasiyle bir ilgisinin olmadığını aktardı.

Gösteriler sırasında masum insanlara ait evleri ve emniyet binalarını ateşe verenlerin yanı sıra kamu binalarını işgal edenlerin cezasının müebbet olduğunu hatırlatan Abdulmehdi, kamu kurumlarına zarar verilmesini teşvik etmenin ise 20 yıl hapis cezasının olduğunu kaydetti.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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