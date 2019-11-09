Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi
Son Dakika Dünya Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere müebbet hapis cezası tehdidi, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.


Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı.

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Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 
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