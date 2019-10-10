Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi'den göstericileri serbest bırakma kararı
Son Dakika Politika Irak Başbakanı Abdülmehdi'den göstericileri serbest bırakma kararı

Irak Başbakanı Abdülmehdi'den göstericileri serbest bırakma kararı

23 dakika önce

Irak'ta hükümet karıştı gösterilerin şiddetini azaltmasının ardından hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan eden ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi, gözaltına alınan bütün göstericilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi'den göstericileri serbest bırakma kararı, System.String[]

Irak'ta hükümet karıştı gösterilerin şiddetini azaltmasının ardından hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan eden ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi, gözaltına alınan bütün göstericilerin serbest bırakılmasına karar verdi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili soruşturmaların başlatıldığını belirterek, olaylarda hayatını kaybeden ve yaralanan bütün siviller ile güvenlik güçleri mensupları için tazminat ödeneceğini duyurdu.


Cinayet işlemeyen ve kamu malı ile güvenliğine zarar vermeyen bütün göstericilerin derhal serbest bırakılacağını söyleyen Irak Başbakanı, "Göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmaması için sıkı talimatlar verilmesine rağmen birçok sayıda gösterici ile güvenlik güçleri mensubu hayatını kaybetti ve yaralandı" şeklinde konuştu.


Halkın meşru haklarını istemesinin normal bir şey olduğunun altını çizen Abdülmehdi, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin girişimlerinin başarısız olacağını ve kamu mallarını ateşe veren kimselerin halka mensup olmadığını söyledi.


Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazla devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 110'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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