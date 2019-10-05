Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı
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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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