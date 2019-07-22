Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret
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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a sürpriz ziyaret, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
İran devlet medyasının haberine göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.
Ekim 2018'de başbakanlık koltuğuna oturan Abdulmehdi, Tahran'a ilk ziyaretini 6 Nisan'da gerçekleştirmişti.
Hasan Ruhani, Tahran, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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