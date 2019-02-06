Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi'den Trump'a Yanıt

Irak Başbakanı Abdülmehdi'den Trump'a Yanıt

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki Amerikan askerleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Irak topraklarının herhangi bir ülke tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiniz" dedi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi'den Trump'a Yanıt, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki Amerikan askerleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Irak topraklarının herhangi bir ülke tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiniz" dedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Abdülmehdi, Irak topraklarında ülkelerin birbirlerine saldırmaya izin vermeyeceklerini belirterek, Irak'ın iki ülke arasında meydana gelebilecek savaşta taraf tutmak istemediğini söyledi. Irak'ta ABD askeri üslerinin bulunmadığını ve sadece eğitim vermekle mükellef olan askerlerin bulunduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalarla hemfikir olmadıklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikan askerlerini geri çekmeyeceğini belirterek amacının " İran'ı izlemek" olduğunu söylemişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Bağdat, Donald Trump, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Askeri Müdahale Çıkışına Maduro'dan Hodri Meydan: Hazırız Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı

Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 01:10:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdülmehdi'den Trump'a Yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]