Irak Başbakanı Abdülmehdi'den Trump'a Yanıt
1 saat önce
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki Amerikan askerleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Irak topraklarının herhangi bir ülke tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiniz" dedi.
Irak
Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Irak'taki Amerikan askerleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Irak topraklarının herhangi bir ülke tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğiniz" dedi. Irak'ın başkenti Bağdat
'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Abdülmehdi, Irak topraklarında ülkelerin birbirlerine saldırmaya izin vermeyeceklerini belirterek, Irak'ın iki ülke arasında meydana gelebilecek savaşta taraf tutmak istemediğini söyledi. Irak'ta ABD askeri üslerinin bulunmadığını ve sadece eğitim vermekle mükellef olan askerlerin bulunduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalarla hemfikir olmadıklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikan askerlerini geri çekmeyeceğini belirterek amacının " İran
'ı izlemek" olduğunu söylemişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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