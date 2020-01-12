Irak Başbakanı Abdülmehdi, Fransa ile İngiltere Büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Başbakanı Abdülmehdi, Fransa ile İngiltere Büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Fransa ile İngiltere Büyükelçileri ile görüştü

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ülkesinde yaşanan ABD-İran gerilimini azaltmak için Fransa ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Fransa ile İngiltere Büyükelçileri ile görüştü, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ülkesinde yaşanan ABD- İran gerilimini azaltmak için Fransa ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçileri ile bir araya geldiği belirtildi.


Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yükselen tansiyonu düşürmek için Başbakan Abdülmehdi'nin Fransa ile İngiltere'nin Bağdat Büyükelçileri ile bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada Abdülmehdi'nin Fransa ve İngiltere Büyükelçileri ile son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki gerilimi düşürme yollarının ele alındığı aktarıldı.


Perşembe günü Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelen Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçileri bölgede barışın sağlanması için işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine mutabık kalmışlardı.


ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği operasyonda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran, Irak'taki ABD askeri üslerine 22 füze atarak karşılık vermişti. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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