Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi
Son Dakika Politika Haber

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi

29 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke içinde gücünü artırmaya devam eden İran destekli Haşdi Şabi'nin tüm bürolarının kapatılmasını ve Irak ordusunun emrine girmesi talimatını verdi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke içinde gücünü artırmaya devam eden İran destekli Haşdi Şabi'nin tüm bürolarının kapatılmasını ve Irak ordusunun emrine girmesi talimatını verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, iki haftanın ardından ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir tesise yapılan saldırı sonucu milis güçlerin Irak ordusuyla bütünleşmesi kararını verdi. Başbakan Abdülmehdi yayınladığı kararnamede, İran destekli ve Irak ordusunun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin tüm ofis ve büroların kapatılarak milis kuvvetlerin profesyonel ordu ile bütünleşmesi emrini verdi. Açıklamada Başbakan, Haşdi Şabi gibi grupların Başbakanın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğünü hatırlattı.

Kararnamede, orduya dahil olmak istemeyen grupların da sivilleşerek siyasi partilere dönüşebileceğine izin verildi. Kararnamede, "Bunlar, sivil bürolarını korumak için ruhsatlı silah taşıyabilecek. Bunun dışında silah taşımalarına izin verilmeyecek" ifadesi kullanıldı.

Gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların, "yasa dışı" kabul edileceği ilan edildi. Başbakan Abdulmehdi, talimatlarına en geç 31 Temmuz'a kadar uyulması gerektiğinin altını çizdi. - BAĞDAT
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Irak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi bürolarını kapatma emri verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]