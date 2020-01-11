Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Irak'taki siyasi krizi ve ABD- İran arasındaki gerilimi Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'i ziyaret eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.



IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve beraberindeki heyeti kabul eden IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları çözme yollarını ele aldıkları ifade edildi. Irak'taki ABD-İran gerilimini görüşen iki tarafın, Irak'ın dış çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini belirterek Irak'ın bütün taraflarla dengeli ilişkiler kurması vurgulandı.



Karşılıklı çözüm vurgusu



Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY ile Merkez Hükümet arasındaki sorunların çözülmesi için iyi bir zeminin yanı sıra sorunlara çözüm bulunmasının tüm Iraklıların çıkarına olduğunu ifade etti.



IKBY Başbakanı Barzani de Erbil-Bağdat arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasıyla bütün sorunların çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayarak söz konusu sorunların çözülmesi konusunda ciddi ve güçlü bir karara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Barzani, terör örgütü DAEŞ'in hala Irak için ciddi bir tehlike unsuru oluşturduğunu belirterek koalisyon güçlerinin desteğiyle Bağdat-Erbil arasındaki koordinasyonun arttırılması gerektiğini söyledi. - ERBİL