Son Dakika Haberleri: Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün Kralı Abdullah'tan "Filistin" Vurgusu

Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün Kralı Abdullah'tan "Filistin" Vurgusu

48 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davasının korunması ve Kudüs'ü savunmanın önemine vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün Kralı Abdullah'tan
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davasının korunması ve Kudüs'ü savunmanın önemine vurgu yaptı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Abdulmehdi, Bağdat'ta resmi temaslarda bulunan Kral Abdullah ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgenin son gelişmeleri ele alındı.

İkilinin Filistin meselesini tartıştığı görüşmede, Filistin davasının korunması ve Kudüs'ü savunmanın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin ele alındığı aktarılarak, bölgedeki tansiyonun tırmanışının durdurulması için safları birleştirmenin önemine dikkat çekildi.

Resmi ziyaret için Irak'a gelen Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 Kaynak: AA

Kudüs, İkinci Abdullah, Irak, Filistin, Güncel
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