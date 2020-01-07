Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Abdulmehdi: 'Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi' - Son Dakika

Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Krizden çıkış yolu yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi"

31 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin krizden çıkış yolunun ABD'li ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan ayrılmasından geçtiğini söyledi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi:

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin krizden çıkış yolunun ABD'li ve diğer yabancı güçlerin Irak'tan ayrılmasından geçtiğini söyledi.

Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." dedi.


Irak Meclisinin ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:


"Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. DEAŞ da artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kabine, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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